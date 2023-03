L’OM se frotte les mains, il annonce son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 1 ces derniers mois, dont l’OM, Enzo Le Fée a fait une annonce fracassante au sujet de son avenir. Le milieu de terrain annonce qu’il quittera le FC Lorient, probablement sous la forme d’un transfert dès cet été, ou au plus tard libre en 2024. De quoi affoler la direction marseillaise ?

Du haut de ses 23 ans seulement, Enzo Le Fée est désormais un visage bien connu de la Ligue 1. Le milieu de terrain du FC Lorient est un titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Merlus , et ses bonnes prestations lui permettent de disposer d’une très belle cote sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OGC Nice en pince pour Le Fée, mais un intérêt de l’OM a également été évoqué. Quoi qu’il en soit, ses courtisans peuvent désormais se tenir prêts…

Le Fée annonce son départ

Interrogé par Le Télégramme, Enzo Le Fée a révélé mardi qu’il s’apprêtait à quitter le FC Lorient où son contrat court jusqu’en juin 2024 : « Oui, c’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club (où il a été formé et a signé son premier contrat pro) et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue », confie Le Fée.

« Je ne prolongerai plus »