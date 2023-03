Fan de Mbappé, il répond au PSG et met le feu au mercato

Thomas Bourseau

Appréciant le fait d’éventuellement pourvoir évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, Manu Koné n’a pas fermé la porte à un transfert au PSG cet été. Pour autant, Chelsea aurait à coeur de rafler la mise dans cette opération.

Pour Sport BILD , Manu Koné (21 ans) révélait dernièrement en interview qu’il apprécierait évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, son compatriote français et aîné de trois ans. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach semble se diriger vers un transfert cet été et le PSG serait sur les rangs afin d’accueillir l’international espoir français.

Manu Koné sort du silence sur un transfert au PSG

Invité à s’exprimer sur l’intérêt du PSG et une potentielle venue dans la capitale par Le Parisien, Manu Koné tenait le discours suivant ces dernières heures. « Le PSG ? (Il sourit). C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer ».

Chelsea prêt à livrer une rude bataille au PSG pour Koné