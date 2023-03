Il rêve de jouer avec Mbappé, le PSG passe à l'action

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG commence déjà à explorer plusieurs pistes pour le prochain mercato. C'est notamment le cas de Manu Koné. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach aurait d'ailleurs déjà été supervisé à de nombreuses reprises par les scouts du club de la capitale.

Après une saison décevante, le PSG devrait se mettre en quête de plusieurs renforts lors du mercato. Le milieu de terrain sera notamment un secteur à renforcer en priorité et pour lequel plusieurs joueurs sont attendus. Dans cette optique, le nom de Manu Koné revient avec insistance ces derniers jours.

Le PSG le supervise régulièrement

Et le PSG serait même très attentif à la situation de Manu Koné. Selon les informations d'Ekrem Konur, le club de la capitale enverrait ainsi régulièrement des scouts superviser le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Une nouvelle qui devrait ravir l'ancien joueur de Toulouse qui affichait récemment son souhait d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

Koné ne cache pas sa volonté de jouer avec Mbappé