L’OM se frotte les mains après son mercato ambitieux

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très actif durant le mercato hivernal après pas moins de trois nouvelles recrues et six départs actés, l’OM a donc partiellement changé de visage. Et malgré la défaite concédée dimanche soir face à l’OGC Nice, Mattéo Guendouzi estime que le mercato est réussi et aidera le club pour ses échéances de fin de saison.

Désireux de s’offrir de nouveaux visages sur le plan offensif, l’OM a mis la main à la poche cet hiver pour recruter Vitinha (22 ans) pour 32M€, son record historique d’achat sur le mercato, en plus des arrivées de Ruslan Malinovskyi (prêt) et Azzedine Ounahi (8M€). Et dans le sens des départ, l’OM a laissé filer Luis Suarez, Isaak Touré, Gerson, Bamba Dieng, Salim Ben Seghir et Pape Gueye.

Des renforts attendus au tournant

L’OM compte donc sur ses nouveaux visages pour valider une qualification en Ligue des Champions en fin de saison, et en attendant de savoir si cet objectif sera atteint, le vestiaire marseillais semble emballé par ce mercato agité.

« On a recruté de très bons joueurs »