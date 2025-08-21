L'OM se débarrasse de Rabiot : Une «faute grave» à l'origine du coup de tonnerre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison vient à peine de commencer et voilà que l'OM est déjà frappé par une première violente crise. En effet, suite à la défaite face à Rennes, une altercation a éclaté dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Alors que les deux joueurs en sont venus aux mains, l'OM a pris la décision de les placer sur le marché des transferts. Un choix radical, notamment pour le Français, mais qui pourrait s'expliquer par une « faute grave ».

Ce mardi, l'OM a publié un communiqué fracassant suite à l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. En effet, le club phocéen a ainsi fait savoir : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi ».

« J'ai eu vent d’une rumeur de faute grave de Rabiot » Un an après son arrivée, Adrien Rabiot se retrouve donc aujourd'hui poussé vers la sortie par l'OM, qui parle « d’un comportement inadmissible » dans son communiqué. De son côté, sur le plateau de L'Equipe du Soir, le journaliste Régis Testelin a lui fait savoir concernant le cas Rabiot : « Que Rowe s’en aille, c’est un épiphénomène. Le problème c’est plus Rabiot. C’est de Rabiot dont on a envie de parler et c’est l’affaire Rabiot dont on a envie de dénouer. Ce qu’on a envie de savoir c’est ce qu’il s’est passé et pourquoi on en est arrivé là. Moi j’ai eu vent d’une rumeur de faute grave de Rabiot. Il aurait commis une faute grave dont j’ai eu vent, mais dont il est impossible pour moi de parler ici ».