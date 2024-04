L'OM reçoit une première réponse pour l'après-Gasset

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM à la fin du mois de février pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset ne devrait pas voir son aventure s'étendre au-delà de la saison. Par conséquent, Pablo Longoria lui cherche déjà un remplaçant et deux noms circulent avec insistance à savoir ceux de Christophe Galtier et Paulo Fonseca. Néanmoins, du côté du LOSC, on ne semble pas avoir l'intention de lâcher son coach.

Depuis le mois de février, Jean-Louis Gasset est l'entraîneur de l'OM. Cependant, la mission du technicien français n'est que de courte durée puisqu'il devrait partir à l'issue de la saison. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent à commencer par celui de Paulo Fonseca. Mais Olivier Létang ne compte pas spécialement lâcher son coach.

Le LOSC évoque l'avenir de Fonseca

« Avec Paulo, on se parle tous les jours, on a déjà parlé de ça. On s’est dit les choses. Il y a quelques semaines, j’avais évoqué l’avenir dans un entretien en disant que c’est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis », explique le président du LOSC au micro de RMC , avant de poursuivre.

«On prépare la saison prochaine»