PSG : Surprise, Luis Enrique sauvé par le FC Barcelone ?

Sous contrat jusqu’en 2025, Luis Enrique pourrait bien ne pas aller au bout de sa mission au Paris Saint-Germain. Les propriétaires qataris pensent déjà à un avenir sans le technicien espagnol, dont les choix ne sont pas toujours compris cette saison. Et le favori pour le remplacer n’est autre que Thiago Motta, ancien joueur du PSG réputé très proche du président Nasser Al-Khelaïfi.

Grande révélation au niveau des coachs, Thiago Motta est l’un des hommes les plus suivis du moment et le PSG est évidemment en première ligne. Car depuis son départ en 2019 des U19 du club parisien, le président Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais cessé de suivre sa progression et aimerait beaucoup lui confier les rênes de l’équipe première.

« Je défends les intérêts de Motta, beaucoup de choses ressortent mais on ne parle de rien »

Et ça tombe bien, puisque le contrat qui lie Thiago Motta à Bologna se termine dans seulement quelques semaines. « À l’heure actuelle, nous sommes tous impliqués car il s’agit d’une situation unique. Je défends les intérêts de Motta, beaucoup de choses ressortent mais on ne parle de rien. Il n’y a ni accords ni dialogues. Pour le moment, la seule réalité est que Motta a un contrat qui arrive à expiration avec Bologne » a expliqué Alessandro Canovi, avocat de l’entraineur italien, lors d’un entretien accordé à TMW .

