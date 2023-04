L’OM proche d’un cador européen, nouvelle opération en vue ?

Thibault Morlain

Président de l’OM, Pablo Longoria réalise des miracles sur le marché des transferts alors que les finances sont pourtant loin d’être les meilleures sur la Canebière. Il faut dire que l’Espagnol peut compter sur ses réseaux pour arriver à ses fins. Longoria a de nombreuses connexions chez de grands clubs européens et voilà que cela pourrait à nouveau servir à l’OM pour frapper un gros coup au prochain mercato estival. Explications.

Alors que le mercato estival approche, la question est de savoir ce qui se prépare du côté de l’OM. Avec une possible participation à la Ligue des Champions, le club phocéen aura besoin de se renforcer et pour cela, il y a Pablo Longoria. Président de l’OM, l’Espagnol est à la manoeuvre avec ses équipes sur le marché. Longoria l’a prouvé à plusieurs reprises, il sait dénicher de très gros coups dans de grands clubs européens. Le tout grâce à ses réseaux.

Grosse colère à l’OM, le clan Guendouzi calme le jeu https://t.co/VB9oPywJbK pic.twitter.com/s9YDEcPBmp — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

L’OM se sert à Arsenal

Cela a notamment mené l’OM à aller piocher à Arsenal ces derniers mois. A l’été 2021, le club phocéen avait alors accueilli William Saliba et Matteo Guendouzi. Alors que le premier est resté en prêt un an, le deuxième a depuis été transféré définitivement à l’OM. Par la suite, en janvier 2022, c’est Sead Kolasinac qui a rejoint la Canebière après avoir été libéré par les Londoniens et l’été dernier, Longoria a obtenu le prêt de Nuno Tavares en provenance d’Arsenal. Et si un nouveau nom s’ajoutait à cette liste ? A Marseille, on surveillerait Folarin Balogun, en feu à Reims où il a été prêté par les Gunners. Et voilà que ce lien entre l’OM et Arsenal pourrait servir pour l’attaquant britannique.

« Le lien entre Arsenal et l’OM pourrait être utilisé à nouveau »