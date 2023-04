Mercato : L’OM se frotte les mains, son transfert est annoncé

Arnaud De Kanel

Pablo Longoria flaire les bons coups à réaliser sur le mercato. D'habitude, son regard est tourné vers l'Italie mais cette fois-ci, c'est bien en France, à l'ouest plus précisément, que le dirigeant de l'OM veut frapper fort. Il s'intéresserait grandement à Ludovic Blas et bonne nouvelle, le départ du Nantais serait «inéluctable».

Suite au déclassement de Dimitri Payet dans la hiérarchie, l'OM se cherche un nouveau meneur de jeu. Pablo Longoria a trouvé le profil idéal en la personne de Ludovic Blas. Comme la saison passé, le numéro 10 nantais fait le bonheur des Canaris . Après avoir été retenu l'été dernier, il devrait sans aucun doute bénéficier d'un bon de sortie dès juillet.

«Jouer l'Europe paraît indispensable»

A l'occasion de la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse, L'Equipe a invité ses internautes à poser des questions à son journaliste Thomas Doucet. Ce dernier a été questionné sur l'avenir de Ludovic Blas. « Pour les Espoirs, c'est un peu tard, car il a 25 ans. Pour les A, on l'a vu notamment sur la scène européenne, le potentiel est là. Mais on connaît le logiciel de Didier Deschamps concernant les critères de sélection. Jouer l'Europe, la grande, paraît indispensable, surtout vu la concurrence chez les Bleus », a déclaré le journaliste. Selon lui, son départ est donc « inéluctable ».

«Marseille est sur les rangs pour le prochain mercato»