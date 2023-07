L’OM prépare du lourd, trois joueurs arrivent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir d'Alexis Sanchez est plus qu'incertain, l'OM va probablement devoir chambouler son secteur offensif qui ne compte qu'un seul attaquant de métier, à savoir Vitinha. Par conséquent, Pablo Longoria souhaite résoudre ce problème et envisagerait de recruter trois attaquants cet été.

Le chantier s'annonce une nouvelle fois colossal. Comme depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria devrait agiter le mercato en bouleversant son effectif. Cet été, cela risque d'être encore plus marquant puisque l'arrivée de Marcelino, dont le projet de jeu est très différent de celui d'Igor Tudor, pousse l'OM à changer beaucoup de choses. Notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, l'Espagnol utilise généralement un schéma avec deux attaquants. Et pour le moment, Vitinha est le seul avant-centre à sa disposition.

Stupeur à Marseille, l’OM prêt à faire une croix sur une star ? https://t.co/YfS2LHD4qR pic.twitter.com/jFdFqhiTlP — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

2 ou 3 attaquants sont attendus

Et pour cause, le contrat d'Alexis Sanchez est officiellement terminé, et bien que les discussions se poursuivent pour une prolongation, la tendance est clairement à un départ. Ainsi, selon les informations de RMC Sport , l'OM prévoit de recruter deux ou trois attaquants cet été, même si Alexis Sanchez venait à prolonger. Autrement dit, le mercato s'annonce bouillant à Marseille d'autant plus que le club phocéen, qui disputera un barrage pour se hisser en Ligue des champions, aura besoin d'avoir un effectif au complet le plus rapidement possible.

Longoria annonce la couleur