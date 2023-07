L’OM pense à lui, il est visé par de graves accusations

Thibault Morlain

Alors que l’avenir d’Alexis Sanchez reste encore incertain, l’OM se prépare au pire. Marcelino pourrait avoir besoin d’un nouvel attaquant et pour cela, Pablo Longoria aurait coché différents noms pour renforcer le club phocéen. Le profil de Wissam Ben Yedder plairait notamment sur la Canebière, mais voilà qu’actuellement, le buteur de l’AS Monaco doit faire face à de sérieuses accusations.

Après Geoffrey Kondogbia, l’OM tiendrait sa deuxième recrue du mercato estival. A la recherche d'un arrière gauche, le club phocéen toucherait au but avec Renan Lodi. Le Brésilien devrait débarquer de l’Atlético de Madrid dans les prochaines heures, moyennant 13M€, et signer alors un contrat de 5 ans. Mais d’autres renforts sont encore attendus sur la Canebière, à commencer notamment par un attaquant afin de pallier le possible départ d’Alexis Sanchez. Qui viendra alors renforcer le secteur offensif de Marcelino ?

L’OM cherche un attaquant

La quête d’un attaquant fait énormément parler à l’OM ces dernières semaines. Si Vitinha est bien là, Marcelino veut aligner un duo et il faut donc trouver le joueur complémentaire du Portugais. Différents noms circulent à l’instar d’Iliman Ndiaye, Folarin Balogun, Mehdi Taremi ou encore Wissam Ben Yedder. Pour ce qui est du Français de 32 ans, il évolue aujourd’hui à l’AS Monaco avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Ben Yedder au coeur de la polémique