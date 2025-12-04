L’OM passe un coup de fil à une star : Pari tenu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur les antennes de Canal+, Margot Dumont et Bertrand Latour faisaient passer un message à Medhi Benatia en avril dernier à l'approche du mercato estival. Avec la nouvelle du départ de Kevin de Bruyne de Manchester City au terme de son contrat, le Belge était une piste à creuser pour le directeur du football de l'OM. Ce que ce dernier a confirmé faire mardi soir.

Au printemps dernier, il était annoncé que Kevin de Bruyne ne rallongerait pas son contrat à Manchester City. Après 10 années de bons et loyaux services, la séparation allait avoir lieu entre le Belge et les Skyblues. Une star de bientôt âgée de 34 ans allait être disponible sur le marché des agents libres.

«Medhi, tu as compris, il faut appeler Kevin (ndlr De Bruyne)» Au vu du coup Adrien Rabiot bouclé quelques mois plus tôt par le duo Medhi Benatia - Pablo Longoria à l'OM, la journaliste Margot Dumont expliquait sur le plateau du Canal Football Club que les dirigeants marseillais devraient tenter leur chance avec De Bruyne. Ce à quoi Bertrand Latour lui avait répondu en avril dernier. « Je pense que personne ne cracherait sur De Bruyne, mais est-ce que financièrement c'est possible ? Après ils ont fait venir des joueurs dont on imaginait pas qu'ils finissent à l'OM. Medhi, tu as compris, il faut appeler Kevin (ndlr De Bruyne) ».