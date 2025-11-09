L'OM lui offre une seconde chance, il est sous le choc

Il n'y croyait pas ou plus. Et pourtant, après avoir trouvé un terrain d'entente avec les décideurs d'Al-Qadsiah afin de rendre leur accord contractuel caduc, Pierre-Emerick Aubameyang revenait dans la cité phocéenne un an après avoir quitté l'OM pour l'Arabie saoudite. Une seconde chance que le Gabonais a évoqué au diffuseur partiel de la Ligue 1 samedi.
30 buts lors de sa première et unique saison à l'OM. C'est du moins ce que devait ressentir Pierre-Emerick Aubameyang lorsqu'il accepta le pont d'or offert par l'Arabie saoudite à l'été 2024. Toutefois, après une pige à Al-Qadsiah, un accord a été trouvé entre les représentants du Gabonais et les dirigeants saoudiens pour que son contrat soit rompu.
Contrat rompu en Arabie saoudite, le retour surprise d'Aubameyang à Marseille
Résultat ? Le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia ont pu retrouver Aubameyang à la dernière intersaison. Une seconde chance pour le serial buteur de l'OM qui a marqué face au Stade Brestois samedi après-midi (3-0). Avant le coup d'envoi de la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang partageait sa joie de défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille.
«Je me donne à fond parce que je veux faire une saison sans regrets»
« Hojbjerg loue votre motivation, vous prenez plus de plaisir que les années précédentes ? Je suis conscient que c'est une chance énorme pour moi d'être ici à Marseille. Je suis très heureux et je me donne à fond parce que je veux faire une saison sans regrets, tout simplement ». a assuré Pierre-Emerick Aubameyang au micro de beIN SPORTS samedi. Un homme bien conscient de sa chance.