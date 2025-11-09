L'OM lui offre une seconde chance, il est sous le choc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'y croyait pas ou plus. Et pourtant, après avoir trouvé un terrain d'entente avec les décideurs d'Al-Qadsiah afin de rendre leur accord contractuel caduc, Pierre-Emerick Aubameyang revenait dans la cité phocéenne un an après avoir quitté l'OM pour l'Arabie saoudite. Une seconde chance que le Gabonais a évoqué au diffuseur partiel de la Ligue 1 samedi.

30 buts lors de sa première et unique saison à l'OM. C'est du moins ce que devait ressentir Pierre-Emerick Aubameyang lorsqu'il accepta le pont d'or offert par l'Arabie saoudite à l'été 2024. Toutefois, après une pige à Al-Qadsiah, un accord a été trouvé entre les représentants du Gabonais et les dirigeants saoudiens pour que son contrat soit rompu.

Contrat rompu en Arabie saoudite, le retour surprise d'Aubameyang à Marseille Résultat ? Le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia ont pu retrouver Aubameyang à la dernière intersaison. Une seconde chance pour le serial buteur de l'OM qui a marqué face au Stade Brestois samedi après-midi (3-0). Avant le coup d'envoi de la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang partageait sa joie de défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille.