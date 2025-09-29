L’OM lâche 30M€ de trop pour un transfert, l’arnaque est dénoncée en direct !

Hyper actif durant le mercato estival, l'OM a recruté 12 nouveaux joueurs tout en réalisant le plus gros transfert de son histoire. En effet, Igor Paixao a été recruté pour 35M€, bonus compris, en provenance du Feyenoord. Mais alors que son début de saison ne répond pas aux attentes, Daniel Riolo est déjà radical au sujet de ce transfert.
Recruté pour 35M€, bonus compris, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Cependant, les débuts de l'ailier brésilien sont loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert comme le constate Daniel Riolo qui estime qu'il a peut-être coûté 30M€ de trop.
Les doutes commencent pour Paixao
« Il y a un gros doute sur Paixao. C'est surtout qu'il a couté cher. Si le mec t'a couté 5-6M€, on dit que ça va, on va attendre la semaine prochaine ou celle d'après, mais le problème, c'est qu'à 35M€ on attend pas. A 35M€, c'est tout de suite », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.
«Si le mec t'a couté 5-6M€, on dit que ça va»
Moins sévère, Kevin Diaz reconnaît toutefois sa déception avec Igor Paixao : « Pour moi, il y a toujours un petit problème Paixao. Ok, on va lui laisser le temps, mais pour moi, quand t'es toujours par terre en Ligue 1 sur les duels, attention, c'est pas l’Eredivisie mon grand. Là, tu vas te faire rentrer dedans tous les week-end. Je ne crois pas qu'il va rester tout le temps titulaire. Après on verra, pour l'instant, il a un peu de crédit ».