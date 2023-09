L’OM fait une grande annonce pour un transfert surprise

Pierrick Levallet

Après Mattéo Guendouzi, l'OM aurait pu perdre Azzedine Ounahi en fin de mercato. Le milieu de terrain était ouvert à un transfert cet été afin de retrouver du temps de jeu. Finalement, le joueur de 23 ans est resté. L'Arabie Saoudite serait néanmoins toujours un danger pour le club phocéen pour l'international marocain. Mais Pablo Longoria s'est montré très clair pour la suite du mercato.

En fin de mercato, l’OM n’était pas loin de perdre un autre milieu de terrain après Mattéo Guendouzi. En effet, Azzedine Ounahi était annoncé sur le départ. En manque de temps de jeu, l’international marocain était ouvert à un transfert pour se relancer. Mais finalement, l’OM l’a bloqué et le joueur de 23 ans est resté sur la Canebière.

Ounahi emballé par l'Arabie Saoudite ?

Mais si le mercato est fermé dans les grands championnats européens, le marché des transferts est toujours ouvert dans certains pays comme l’Arabie Saoudite. L’Equipe a ainsi révélé qu’Azzedine Ounahi aurait été tenté par le championnat saoudien après avoir discuté avec Yassine Bounou, qui a signé à Al-Hilal cet été.

«On ferme la porte à tout départ»