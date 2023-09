L'Arabie Saoudite relance le mercato, l'OM tremble

Hugo Chirossel

Si de nombreux clubs ont vu plusieurs de leurs joueurs prendre la direction de l’Arabie Saoudite lors de cette période de mercato estival, l’OM a été épargné. Chancel Mbemba et Azzedine Ounahi ont été liés à des intérêts de clubs saoudiens, mais ils sont finalement restés à Marseille. Cependant, le marché des transferts fermera ses portes le 20 septembre en Saudi pro League et les dirigeants marseillais ne sont pas totalement sereins.

Beaucoup de joueurs n’ont pas réussi à résister aux sirènes de l’Arabie Saoudite cet été. À l’OM, quelques joueurs ont été annoncés dans le viseur de clubs saoudiens. Cela a été le cas de Chancel Mbemba, mais également d’Azzedine Ounahi, qui sont finalement restés.

Transfert surprise à l’OM, il dit tout https://t.co/vN1azztDPN pic.twitter.com/Cz5U2pjGmw — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

« Ça change notre façon de percevoir le mercato »

Si plusieurs clubs s’offusquent des moyens mis par l’Arabie Saoudite pour s’offrir des grands noms du football, l’OM estime que c’est une opportunité : « Ça change notre façon de percevoir le mercato. Particulièrement sur les trentenaires. On sait qu'il existe désormais une porte de sortie grâce à ce nouvel acteur. Ça nous donne plus de sécurité financière », a déclaré un membre du club marseillais, dans des propos relayés par La Provence .

«Imaginez qu'ils proposent 4 ou 5 fois son salaire à l'un de nos joueurs»