Surprise, l’Arabie saoudite proche de recruter un joueur de l’OM ?

La rédaction

Pablo Longoria semble avoir retenu Azzedine Ounahi contre son gré. Le président de l’OM aurait déposé son veto quant à un départ que le Marocain aurait souhaité. D’ailleurs, des discussions avec son compatriote Yassine Bounou pour l’Arabie saoudite l’auraient bien emballé pour un transfert !

Azzedine Ounahi aurait pu effectuer un passage plus qu’éclair à l’OM. Recruté l’hiver dernier en provenance du SCO d’Angers après une Coupe du monde qui lui avait permis de taper dans l’oeil de Luis Enrique, l’international marocain souhaitait quitter l’OM en cette fin de mercato estival comme L’Équipe l’a souligné ce samedi soir.

Ounahi emballé par l’Arabie saoudite après une discussion avec Bounou ?

Et pour ce faire, l’Arabie saoudite aurait été plus qu’une simple option aux yeux d’Azzedine Ounahi finalement. D’après L’Équipe , le milieu de terrain de l’OM aurait longuement discuté avec Yassine Bounou, le gardien de la sélection marocaine qui a quitté le FC Séville pour Al-Hilal cet été. Néanmoins, ses proches auraient repoussé cette option, estimant qu’à 23 ans, un tel départ était prématuré.

Les clubs de Premier League intéressés n’ont pas plu à Ounahi