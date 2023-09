 PSG : C’est confirmé pour le transfert de Verratti !

Thomas Bourseau

Certes, le rideau est tombé sur plusieurs marchés en Europe vendredi soir, mais pas au Qatar. Marco Verratti n’est pas parti dans un autre club européen bien qu’il ait été poussé vers la sortie par le PSG. Néanmoins, un transfert à Al-Arabi serait toujours d’actualité et en très bonne voie selon le journaliste Fabrizio Romano.

Marco Verratti n’entre plus dans les plans du PSG. Et cela, Luis Enrique et Luis Campos se sont assurés que l’Italien appartenait au passé en l’informant au retour de la tournée de pré-saison du Paris Saint-Germain en Asie. Que ce soit pour Neymar, Hugo Ekitike, Juan Bernat et donc Verratti, tous ont été invités à aller voir ailleurs. Seuls Neymar et Bernat ont plié bagage avant la deadline du mercato dans les cinq grands championnats européens. Néanmoins, tout n’est pas encore perdu pour le PSG concernant le transfert de Verratti.

Marco Verratti n’a plus sa place au PSG

Car en effet, Marco Verratti semble destiné à rejoindre l’élite du football qatari. En effet, sur le plateau de L’Équipe de Greg dans la journée de vendredi, le journaliste Loïc Tanzi a affirmé que le milieu de terrain italien sous contrat jusqu’en juin 2026 au PSG devrait prendre le chemin du Qatar pour un transfert avoisinant les 50M€.

Verratti aurait un pied à Al-Arabi

D’ailleurs, il se pourrait bien que Marco Verratti retrouve une vieille connaissance. Prêté par le PSG au RB Leipzig la saison précédente, Abdou Diallo a rejoint Al-Arabi cet été. Et d’après le journaliste Fabrizio Romano, Verratti serait à deux doigts de retrouver Diallo à Al-Arabi. Le journaliste italien affirme que Marco Verratti ne ferait plus partie intégrante du PSG. Le ton est donné alors que le marché des transferts fermera ses portes le 18 septembre au Qatar.