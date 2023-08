L’OM dévoile un souci pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mardi soir, l’OM a été brutalement éliminé au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos et dit donc déjà adieu à sa participation en C1 pour cette saison. Une sortie prématurée qui pourrait avoir un impact sur la suite du mercato comme l’a laissé entendre Pablo Longoria après la rencontre.

L’OM jouait déjà une partie de saison mardi en match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face aux Grecs du Panathinaïkos, et au terme d’un scénario à suspens (défaite 1-0 à l'aller, victoire 2-1 au retour), la formation de Marcelino s’est finalement inclinée aux tirs au but. Une première désillusion pour l’OM, qui se contentera donc d’une participation en Europa League. Et ce n’est pas tout…

Le PSG touche le jackpot grâce à l'OM https://t.co/5icM1MwP7R pic.twitter.com/0mGa7ZyOPq — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

« Ça change l’attrait qu’on peut avoir »

Interrogé en zone mixte après la défaite, le président de l’OM Pablo Longoria a évoqué les possibles conséquences de cette élimination sur la fin du mercato. Et s’il se veut rassurant sur le plan financier, le dirigeant espagnol précise néanmoins que la qualité du recrutement pourrait en pâtir : « Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios », a clairement expliqué Longoria.

« C’est une déception »