L'OM cherche un entraîneur, le PSG s'en mêle

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on se cherche donc un nouvel entraîneur. Igor Tudor ayant décidé de s'arrêter à l'issue de cette saison, Pablo Longoria semble déjà avoir coché plusieurs noms pour oublier le Croate. Cela serait le cas de Marcelo Gallardo. Mais voilà que l'OM pourrait devoir se méfier du PSG pour El Muneco.

Entraîneur de River Plate de 2014 à 2022, Marcelo Gallardo a impressionné en Argentine. Avec notamment deux sacres en Copa Libertadores, l'Argentin, aujourd'hui libre, cherche maintenant à connaitre sa première expérience en Europe. Ça commence d'ailleurs à s'emballer à propos de l'avenir de Gallardo, annoncé dans le viseur de différentes équipes.

L'OM cherche un entraîneur, les fake news sont révélées https://t.co/krv9to5hh5 pic.twitter.com/ho6OUEqQXD — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Gallardo arrive en Europe

Libre depuis quelques mois maintenant, Marcelo Gallardo veut déjà revenir aux affaires. A la recherche d'un nouveau banc de touche, l'Argentin vise donc l'Europe, où il est attendu prochainement. Journaliste pour L'Equipe , Florent Torchut a en effet dévoilé que Gallardo doit débarquer sur le Vieux Continent dans les prochains jours et forcément, cela pourrait accélérer le processus pour son avenir.

L'OM... ou le PSG ?

Ne restera alors plus qu'à Marcelo Gallardo à trouver un nouveau club. L'Argentin pourrait alors faire son retour en Ligue 1. Joueur du PSG et de l'AS Monaco, El Muneco serait un sérieux candidat pour succéder à Igor Tudor du côté de l'OM. Alors que le nom de Gallardo résonne aussi en Principauté, cela serait un peu plus compliqué de le voir arriver sur le Rocher étant donné que Monaco ne jouera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. En revanche, l'OM pourrait devoir se méfier du PSG dans ce dossier. Christophe Galtier ne devrait pas rester et même si on annonce Julian Nagelsmann sur le banc des champions de France, Marcelo Gallardo serait également une piste du PSG selon les informations de Florent Torchut. A suivre...