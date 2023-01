L’OM boucle un transfert, l’annonce à 18M€ est tombée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille s’apprête à boucler son deuxième dossier de l’hiver dans le sens des arrivées. Alors que Ruslan Malinovskyi a déjà posé ses valises dans la cité phocéenne, Ivan Ilic devrait suivre prochainement. Pablo Longoria aurait en effet trouvé un accord pour l’arrivée du milieu serbe, effective à partir de l’été prochain. Un dossier avoisinant 18M€ bonus compris.

Pablo Longoria n’avait pas caché que le mercato hivernal de l’OM serait agité, et le président phocéen a encore tenu promesse. Alors que le club s’est d’abord fait remarquer par les sorties, avec les départs de Gerson et Luis Suarez, le président Longoria est ensuite parvenu à boucler l’arrivée de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame, l’Ukrainien étant déjà l’une des priorités du dernier mercato estival. A l’occasion de sa présentation, Pablo Longoria confirmait aux journalistes être à la recherche d’un second renfort offensif, mais c’est finalement dans un autre secteur que le club s’apprête à recruter.

.@FabrizioRomano annonce que l’#OM finalise le transfert d’Ivan IlićUn joueur très courtisé, notamment par le #PSG et Luis Campos l’été dernier Ce n’est pas la 1re fois qu’un joueur visé précédemment par le PSG finisse à l’OM #MercatOM@le10sport 📝⬇️https://t.co/P8od5syQWq — Bernard Colas (@BernardCls) January 23, 2023

L’arrivée d’Ivan Ilic est confirmée

Courtisé dernièrement par le Napoli ou encore le Torino, mais également par le PSG l’été dernier, Ivan Ilic prend le chemin de l’OM. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano confirme la future arrivée du milieu serbe de l’Hellas Vérone. La formation phocéenne finaliserait actuellement l’opération, avec une visite médicale prévue dans la semaine pour le joueur de 21 ans.

Un transfert à 18M€ bonus compris

Fabrizio Romano ajoute que l’OM devrait débourser 15M€ + 3M€ de bonus pour s’attacher les services d’Ivan Ilic. Comme évoqué précédemment, le Serbe finira la saison du côté de l’Hellas Vérone avant de découvrir Marseille, un élément qui a fait pencher la balance en faveur du club phocéen. Igor Tudor peut d’ores et déjà savourer ce premier renfort pour l’exercice 2023-24, lui qui connaît bien Ivan Ilic pour l’avoir eu sous ses ordres avant de poser ses valises près du Vélodrome.