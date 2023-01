L’OM fait trembler le PSG sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Ruslan Malinovskyi, l’Olympique de Marseille est bien parti pour s’attacher les services d’Ivan Ilic. A 21 ans, le milieu serbe est promis à un grand avenir et suscite de nombreuses convoitises sur le mercato… dont celles du PSG. Luis Campos avait en effet coché son nom l’été dernier selon la presse italienne, et ce n’est pas la première fois qu’un joueur convoité par la formation parisienne pourrait finir par s’engager en faveur du club rival...

L’Olympique de Marseille connaît peut-être déjà sa première recrue de l’été 2023. Selon plusieurs sources, Pablo Longoria est proche de boucler le transfert d’Ivan Ilic qui devrait être effectif pour l’exercice 2023-2024. Un dossier avoisinant 18M€ bonus compris, permettant à l’OM de griller la concurrence. En effet, les prestations de l’international serbe de 21 ans avec l’Hellas Vérone ne sont pas passées inaperçues sur le mercato. Naples et le Torino auraient notamment coché son nom en Italie, tout comme le PSG à en croire la presse transalpine. L’été dernier, Sky Italia et Tuttosport révélaient que Luis Campos, qui venait de devenir conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi dans la capitale, surveillait attentivement les prestations d’Ivan Ilic. Le profil du milieu a de quoi séduire Campos, dénicheur de talents à très fort potentiel. L’OM pourrait donc réaliser un sacré coup en bouclant un dossier étudié précédemment par le PSG, et ce ne serait pas la première fois.



Matteo Guendouzi

Passé par le centre de formation du PSG, Matteo Guendouzi a pendant longtemps été surveillé par les dirigeants parisiens. Avant son départ à Arsenal en 2018, le futur vice-champion du monde est ainsi approché par son club formateur, qui connaît là un échec. « Le PSG a été très intéressé, comme d'autres clubs, il y a eu beaucoup de discussions , confirmait-il en décembre 2018 dans le Canal Football Club. Mais le projet et le meilleur choix était celui d’Arsenal. À partir du moment où ils se sont positionnés sur moi je n'ai pas hésité et je me suis concentré sur cette proposition . » Une piste que le PSG n’a pas oublié puisque Leonardo a cherché dans les mois qui ont suivi à mettre la main sur le natif de Poissy. En septembre 2020, L’Equipe annonçait notamment que le club de la capitale souhaitait offrir les services de Julian Draxler aux Gunners pour accueillir Matteo Guendouzi. Finalement, ce dernier s’engagera en faveur de l’OM quelques mois plus tard sous la forme d’un prêt avec une option d’achat qui sera levée l’année suivante.

Dimitri Payet

Si Guendouzi n’a pas donné suite aux approches parisiennes, Dimitri Payet a quant à lui espéré fouler la pelouse du Parc des Princes sous le maillot rouge et bleu. Joueur de l’ASSE à cette époque, le milieu offensif est visé par le PSG pour remplacer Stéphane Sessegnon en janvier 2011, mais les deux clubs ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente, obligeant Payet à finir la saison chez les Verts avant de rejoindre le LOSC l’année suivante pour 9M€. Pourtant, le PSG était encore en lice pour accueillir Dimitri Payet, mais les changements annoncés avec l’arrivée du Qatar incitent le joueur à envisager une autre option. « Tout le monde sait que Paris est mon club de cœur , confiera-t-il dans les colonnes de L’Equipe en juin 2011. Il (Ndlr, Antoine Kombouaré) me voulait mais le problème, c'est qu'il fallait attendre que la reprise du club soit officialisée, que Leonardo arrive, pour être sûr. » Deux ans plus tard, Dimitri Payet s’envolera pour Marseille et entrera au fil des saisons comme une légende du club.

Adil Rami

En 2016, c’est Adil Rami qui est sollicité par le PSG, scrutant le marché après le départ de David Luiz. « J'ai eu un appel lorsque j'étais avec l'équipe de France. C'était au dernier moment (du mercato) , révélait le défenseur en 2017 au micro de RMC . Mais on me disait de prendre vite une décision si je voulais rejoindre le PSG. C'était trop tardif. C'est le football et le temps de jeu qui priment avant tout. C'était impossible pour moi de penser à quitter le FC Séville, un club respecté en Europe, qualifié pour la Ligue des champions, où je prenais du plaisir, alors que je n'étais pas sûr de jouer à Paris. J'ai préféré garder la tête sur les épaules et rester réalist e. » Finalement, Adil Rami est beaucoup moins hésitant au moment d’être approché par l’OM à l’été 2017, alors que Frank McCourt met en place son projet dans la cité phocéenne. « Le projet m'a convaincu direct. Je suis de Fréjus Saint-Raphaël, j'ai la maman et la famille qui peuvent venir me voir jouer. Marseille, c'est un club énorme, surtout quand tout va bien. Je me souviens que quand je suis venu discuter avec le président, j'ai vu Luiz Gustavo en bas du bureau. J'ai dit "Oulala, on est dans le bon wagon là !" Pas grand monde peut refuser l'OM, mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, il était très important de trouver aussi l'entraîneur qui me correspondait. Rudi Garcia, c'est quelqu'un de direct et de franc, qui n'hésite pas dans ses choix à sortir un joueur qui n'est pas bon, et peu importe son statut. »

Luiz Gustavo

La même année, Luiz Gustavo s’installe lui aussi à Marseille et apparaît rapidement comme un élément incontournable à l’OM, au point que certains observateurs estiment que l’international brésilien aurait sa place aux côtés de Neymar au PSG. Dans la capitale, le recrutement du joueur a justement été envisagé quelques semaines avant l’annonce officielle de l’OM. Le club phocéen déboursera 10M€ pour s’attacher ses services.

Gerson

Après une saison et demie à l’OM, Gerson a mis fin à son aventure marseillaise lors du mercato d’hiver 2023, faute de temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor. De retour à Flamengo pour environ 15M€ comme vous l’avait révélé le10sport.com, l’international brésilien aurait pu connaître une carrière radicalement différente en fonction de sa décision en 2016. Cet été-là, celui qui est promis à un grand avenir au Brésil rejoint l’AS Roma, mais d’autres clubs étaient intéressés au cours des mois précédents, à l’instar du Real Madrid, de Chelsea, de l’Inter, de la Juventus, Manchester City ou encore du PSG. Le premier passage européen de Gerson ne sera finalement pas une franche réussite, tout comme sa seconde tentative à l’OM.

Morgan Sanson

Passé par l’OM entre 2017 et 2021, Morgan Sanson aurait également pu rejoindre le PSG avant son aventure phocéenne. En 2015, l’écurie parisienne lorgne le milieu évoluant alors à Montpellier. Une piste vue d’un bon œil par le duo Laurent Blanc – Jean-Louis Gasset, au point que des négociations avec le MHSC auraient été entamées par le PSG, mais la grave blessure de Sanson aux ligaments croisés a refroidi les ardeurs parisiennes, permettant à l’OM d’accélérer par la suite.

Alexis Sanchez

Pendant de longs mois, le nom d’Alexis Sanchez a circulé du côté du PSG. A l’été 2017, le dossier passe même à la vitesse supérieure après le recrutement de Neymar, les deux joueurs étant proches depuis leur passage au FC Barcelone. Ainsi, le club et la star chilienne s’entendent sur les contours d’un contrat, comprenant les émoluments, la durée et les différentes primes, mais les exigences des représentants de l’attaquant et d’Arsenal empêchent finalement le PSG d’aller au bout des discussions. Un mal pour un bien puisque le club de la capitale accueillera dans les semaines qui suivent Kylian Mbappé. Alexis Sanchez s’engagera quant à lui en faveur de Manchester United en 2018 puis à l’Inter en 2019. L’OM met ensuite la main sur lui à l’été 2022, réalisant ainsi ce que le PSG n’a pas su faire.

Michaël Cuisance

Promis à un grand avenir dès son plus jeune âge, Michaël Cuisance n’est jamais parvenu à répondre aux attentes placées en lui, au Bayern Munich comme à l’OM. Prêté avec option d’achat en octobre 2020, le milieu français n’a pas convaincu Pablo Longoria de le conserver, mais la réputation du joueur avait amené le PSG à se renseigner sur sa situation une année plus tôt au moment de son départ du Borussia Mönchengladbach. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Leonardo, alors directeur sportif de la formation parisienne, surveillait de très près la situation de Cuisance, mais c’est finalement Pablo Longoria qui le recrutera.

Jordan Veretout

Après s’être révélé sous les couleurs du FC Nantes, Jordan Veretout s’est fait un nom en Italie, s’illustrant avec la Fiorentina puis l’AS Roma. Le nom du milieu de terrain a ainsi été évoqué au PSG et à l’OM à de nombreuses reprises au cours des dernières années, la Serie A étant le terrain de chasse privilégié de Leonardo, mais c’est bien Pablo Longoria qui réussira à mettre la main sur l’international tricolore. En 2022, l’OM boucle le transfert de Veretout pour 11M€, tandis que le PSG finira par revoir ses plans dans l’entrejeu.

Souleymane Diawara

Quelques années avant l’arrivée du Qatar à la tête du PSG, l’OM apparaît comme un club plus compétitif aux yeux des joueurs. C’est ainsi que Souleymane Diawara décide de recaler le club de la capitale à l’été 2009 après avoir été l’un des grands artisans du sacre des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 pour signer à l’OM. « J’étais très fier qu’un tel club s’intéresse à moi. À l’origine, c’est Pape Diouf, lorsqu’il était encore président de l’OM, qui m’avait déjà parlé d’un transfert quand j’étais à Bordeaux. Moi j’étais sous contrat donc je lui avais dit de parler directement avec mon club. Pour l’anecdote, durant ce mercato, avant que l’OM me sollicite concrètement, le Paris Saint-Germain était intéressé par mon profil , révèle l’ancien défenseur en 2020 dans un entretien accordé à Peuple Olympien. Ce qui a fait la différence ? J’avais la sensation que Marseille me voulait beaucoup plus que Paris. Le président Pape Diouf et le coach Didier Deschamps me montraient qu’ils me voulaient vraiment et c’est quelque chose de très important pour moi, même s’il y avait peut-être un peu plus d’argent en face. Et puis il y avait Mamadou Niang, dont je suis très proche, qui n’arrêtait pas de me parler de l’OM. Il me disait que j’allais kiffer, la ville, le stade… ». Un choix payant puisque Souleymane Diawara remporte le Championnat et la Coupe de la Ligue du côté de Marseille.

André Villas-Boas