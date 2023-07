L’OM boucle un transfert historique, il passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha a annoncé la couleur lors d'un entretien accordé à la presse portugaise. Le buteur a promis aux supporters de meilleurs prestations, et il n'a pas tardé à se mettre en évidence. Ce samedi, il a inscrit un doublé face à Nîmes (2-0) et impressionné Frédéric Bompard.

Acheté par l'OM 32M€ en janvier dernier, Vitinha a connu quelques soucis d'adaptation. Et cela s'est ressenti sur ses prestations. Auteur seulement de deux buts la saison dernière, le joueur portugais n'a pas échappé aux critiques, notamment de la part des supporters. Mais Vitinha compte bien se racheter.

L’OM tient son coup de l’été, il crie au scandale https://t.co/q4d5zwYnHR pic.twitter.com/PTj4sHc9C6 — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Vitinha avait promis du lourd

« Pour la valeur du transfert, je sais qu'il faut être performant pour justifier cet investissement. Je vais montrer aux supporters que les 32 millions en valaient la peine !. Je suis un joueur de combat qui n'abandonne pas, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici. C'est également ce qui m'amènera vers de nouveaux sommets et de permettre d'aider le club à grandir. La saison prochaine vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu'au cours des six premiers mois » a-t-il déclaré lors d'un entretien à O Jogo . Et il a fallu attendre le premier match pour voir le nouveau Vitinha en action.

Bompard s'enflamme pour Vitinha