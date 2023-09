L’OM boucle un renfort, «l’un des meilleurs»

La rédaction

Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. Doté d'un caractère bouillant, le technicien aura pour mission de terminer à l'une des quatre premières places en Ligue 1. Pour Hachim Mastour, son ancien protégé au Milan AC, l'ancien international italien a les capacités de mener sa mission à bien et de réussir son pari à Marseille.

Le successeur de Marcelino, c'est lui ! Champion du monde avec l'Italie en 2006, Gennaro Gattuso a débarqué à Marseille avant de signer un contrat d'un an, plus une année en option, qui sera déclenchée si l'OM termine à l'une des quatre premières places au classement. L'arrivée de Gattuso en Ligue 1 a été largement commentée ces derniers jours. La dernière réaction en date provient d'Hachim Mastour, ancienne pépite du Milan AC, qui avait subi la colère de l'Italien durant son passage en Serie A.

Gattuso avait remonté les bretelles de Mastour

« Je lui ai récemment parlé, et je lui ai dit qu’il était devenu plus célèbre pour ses vidéos que pour son jeu. Il ne le fait plus, parce que je lui ai dit que s’il continuait à le faire, je lui casserai les dents. Il doit retrouver le rythme. Un train est passé, mais il n’a pas 50 ans » avait confié Gattuso au sujet de Mastour. Mais aujourd'hui à l’Union Touarga Sport au Maroc, le joueur de 25 ans ne lui en tient pas rigueur.

Il valide le choix Gattuso à l'OM