L'OM a trouvé sa recrue idéale ?

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, il semblerait que le successeur de Steve Mandanda se nomme Geronimo Rulli. L'Argentin fait l'unanimité comme son aîné et arrive à la fois à repousser des penalties, à réussir ses sorties aériennes et devant les attaquants tout en étant à l'aise au pied. Un portier parfait pour l'OM et pour Roberto De Zerbi. Explications.

Pour seulement 4M€, l'Olympique de Marseille a mis la main sur le profil parfait pour Roberto De Zerbi. En effet, au cours du dernier mercato estival, un accord était trouvé entre les dirigeants de l'Ajax Amsterdam et leurs homologues de l'OM pour le transfert de Geronimo Rulli. Dès ses premiers pas officiels sous la tunique phocéenne, l'international argentin de 32 ans s'est démarqué en repoussant le penalty de Romain Del Castillo.

Pogba à l’OM ? 🧐 Une info d’Espagne relance le débat alors que son retour approche. Quelles sont les options pour La Pioche ?

➡️ https://t.co/tPrnAr6YvD pic.twitter.com/FzpPLcBwoO — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

«C'est le gardien qu'il faut pour le jeu de De Zerbi»

Depuis, Geronimo Rulli a eu deux autres situations similaires contre l'OL et le Stade Rennais et est parvenu à repousser les deux tentatives des attaquants. A l'aise dans ses sorties et au jeu au pied, l'Argentin est le portier idéal pour son entraîneur Roberto De Zerbi d'après Laurent Spinosi. « Le jeu au pied est une chose qui ne lui fait pas peur. Un gardien, tu peux vite le rendre fébrile dès qu'il sort de ses 18 mètres. Et pour l'instant, c'est le gardien qu'il faut pour le jeu de De Zerbi ». a assuré l'ancien entraîneur des gardiens de l'OM à Téléfoot.

«C'est un gardien qui ne se cache pas»

Ex-portier du PSG et actuel consultant pour la chaîne L'Equipe, Jérôme Alonzo n'a pas caché son admiration face à la pallette technique de Geronimo Rulli qu'il démontre chaque semaine à l'OM. « C'est un gardien qui ne se cache pas, et ça j'aime bien. Sur les corners, coup francs, 95ème minute, bam, il y va ». Les Marseillais ont déniché la perle rare.