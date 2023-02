L’OM a touché le jackpot, il lâche une grande annonce

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez n’est plus un joueur de l’Inter, pour le bonheur de l’OM. Cependant, certains membres du club nerazzurro regrettent son départ. Mais pour le Chilien, c’est l’OM et rien d’autre à présent.

Alexis Sanchez a été l’un des joueurs les plus en vu du milieu des années 2010. Que ce soit à Arsenal ou au FC Barcelone, l’international chilien s’est mué comme étant un des ailiers les plus percutants et complets de sa génération. Après un passage mitigé à l’Inter où il ne jouait plus trop sur la fin de son aventure, Sanchez a quitté la Lombardie l’été dernier afin de s’engager avec l’OM grâce au nez du président Pablo Longoria qui a jeté son dévolu sur lui alors que les pistes Memphis Depay et Paulo Dybala semblaient occuper l’esprit du comité de direction.

«Des anciens coéquipier de l’Inter me disent que j’aurais encore pu être utile à l’équipe»

À l’occasion d’une entrevue accusée à Sky Sport, Alexis Sanchez est revenu sur son départ de l’Inter pour l’OM. Selon ses dires, son choix de partir a engendré des regrets chez certains de ses coéquipiers dans le vestiaire nerazzurro. « Souvent, des anciens coéquipier de l’Inter me disent que j’aurais encore pu être utile à l’équipe et ne comprennent pas vraiment mon départ. Mais c’est le football, moi je voulais tout simplement jouer plus ».

«Je suis heureux à Marseille. Je veux continuer ici»