Mercato : L'OM raconte le transfert de sa star

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé le transfert d'Alexis Sanchez. Interrogé sur la signature de la star chilienne, Javier Ribalta a révélé les coulisses de cette opération. Et à en croire le directeur du football de l'OM, Alexis Sanchez a tout de suite été emballé par le projet marseillais.

En quête d'un attaquant de classe mondiale, l'OM a finalisé le transfert d'Alexis Sanchez - qui avait résilié son contrat avec l'Inter en amont - lors du dernier mercato estival. Après avoir trouvé un accord avec la direction marseillaise, l'international chilien a paraphé un bail d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2023.

Alexis Sanchez a signé à l'OM

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1), Javier Ribalta est revenu sur les coulisses de l'opération Alexis Sanchez. Et comme l'a indiqué le directeur du football de l'OM, l'attaquant de 34 ans était déterminé à migrer vers le Vélodrome depuis le début des pourparlers.

«Depuis le premier jour, il était très intéressé»