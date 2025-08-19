L'OM a mis le feu au mercato, quel est le meilleur coup ?

Amadou Diawara

Depuis l'ouverture de ce mercato estival, l'OM est très actif. D'ailleurs, le travail du club marseillais porte ses fruits. En effet, l'OM de Pablo Longoria a enflammé le mercato, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Selon vous, quel est le meilleur coup de l'OM ? A vos votes !

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM a composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Pour faire bonne figure en C1, le club présidé par Pablo Longoria a enflammé le mercato estival, qui a ouvert ses portes le 16 juin.

Six renforts ont rejoint l'OM cet été Dans le sens des arrivées, Medhi Benatia a offert six joueurs à Roberto De Zerbi pour le moment. La fin du marché étant programmée le 1er septembre à 20 heures. D'abord, le directeur sportif de l'OM a finalisé trois transferts libres et gratuits. En fin de contrat - respectivement avec le LOSC, Burnley et Al Qadsiah - Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Pierre-Emerick Aubameyang ont migré vers Marseille. L'international gabonais étant de retour sur la Canebière tout juste un an après son départ en Arabie Saoudite. Ensuite, l'OM a bouclé deux prêts payants avec option d'achat : Facundo Medina (RC Lens) et Timothy Weah (Juventus). Enfin, le club phocéen a cassé sa tirelire pour arracher Igor Paixao à Feyenoord, dépensant environ 30M€.