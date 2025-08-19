AccueilMercato Football

L'OM a mis le feu au mercato, quel est le meilleur coup ?

L'OM a mis le feu au mercato, quel est le meilleur coup ?
Amadou Diawara

Depuis l'ouverture de ce mercato estival, l'OM est très actif. D'ailleurs, le travail du club marseillais porte ses fruits. En effet, l'OM de Pablo Longoria a enflammé le mercato, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Selon vous, quel est le meilleur coup de l'OM ? A vos votes !

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM a composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Pour faire bonne figure en C1, le club présidé par Pablo Longoria a enflammé le mercato estival, qui a ouvert ses portes le 16 juin.

Six renforts ont rejoint l'OM cet été

Dans le sens des arrivées, Medhi Benatia a offert six joueurs à Roberto De Zerbi pour le moment. La fin du marché étant programmée le 1er septembre à 20 heures. D'abord, le directeur sportif de l'OM a finalisé trois transferts libres et gratuits. En fin de contrat - respectivement avec le LOSC, Burnley et Al Qadsiah - Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Pierre-Emerick Aubameyang ont migré vers Marseille. L'international gabonais étant de retour sur la Canebière tout juste un an après son départ en Arabie Saoudite. Ensuite, l'OM a bouclé deux prêts payants avec option d'achat : Facundo Medina (RC Lens) et Timothy Weah (Juventus). Enfin, le club phocéen a cassé sa tirelire pour arracher Igor Paixao à Feyenoord, dépensant environ 30M€.

L'OM s'est débarrassé de dix joueurs

Dans le sens des départs, l'OM a bouclé dix transferts au total. D'une part, Chancel Mbemba (sans club), Luiz Felipe (Rayo) et Simon Ngapandouetnbu (Montpellier HSC) sont partis pour 0€. D'autre part, l'écurie phocéenne en a pris plein les poches grâce à Luis Henrique (Inter, 23M€), Quentin Merlin (Stade Rennais, 13M€), Valentin Rongier (Stade Rennais, 5.5M€) , Pau López (Toluca, 4.8M€), Ismaël Koné (prêt de 2.5M€ à Sassuolo), Samuel Gigot (Lazio, 500 000€) et à Amar Dedic (Salzbourg, 100 000€).

A votre avis, quel transfert régale le plus l'OM ? C'est le moment de voter !

Sondage

L'OM a mis le feu au mercato, quel est le meilleur coup ?

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah, 0€)
27%
L'arrivée d'Angel Gomes (LOSC, 0€)
11%
L'arrivée de CJ Egan-Riley (Burnley, 0€)
11%
Le prêt de Timothy Weah (Juventus, 1M€)
2%
Le prêt de Facundo Medina (Lens, 2M€)
12%
Le transfert d'Igor Paixao (Feyenoord, 30M€)
11%
Le départ d'Amar Dedic (Salzbourg, 100 000€)
1%
Le départ de Samuel Gigot (Lazio, 500 000€)
1%
Le départ en prêt d'Ismaël Koné (Sassuolo, 2.5M€)
0%
Le départ de Pau Lopez (Toluca, 4.8M€)
0%
Le départ de Valentin Rongier (Rennes, 5,5M€)
2%
Le départ de Quentin Merlin (Rennes, 13M€)
4%
Le départ de Luis Henrique (Inter, 23M€)
14%
Un autre transfert
5%
Voir les résultats
Articles liés