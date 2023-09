L’OL tient enfin son entraîneur, la grande révélation

Thomas Bourseau

Fabio Grosso est le nouvel entraîneur de l’OL. Présenté comme tel ce lundi, le technicien italien a révélé avoir fait du club lyonnais son choix prioritaire. Le champion du monde 2006 et ancien de la maison des Gones a été clair : il prévoit bien de justifier la confiance placée en lui.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que John Textor prenne la décision de remercier Laurent Blanc. Le 11 septembre dernier, le PDG de l’OL a tourné la page Laurent Blanc. Ils ont été beaucoup à être annoncé comme successeur du champion du monde 98 sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais, de Gennaro Gattuso à Graham Potter en passant par Frank Lampard.

«Ç'a été mon premier choix»

Mais c’est finalement Fabio Grosso qui a hérité du poste d’entraîneur de l’OL. Un ancien de la maison puisque le champion du monde 2006 est passé par Lyon entre 2007 et 2009. Officiellement présenté comme coach de l’Olympique Lyonnais ce lundi, Grosso a fait une première révélation de taille. « Dès qu'on a reçu l'appel, pour moi c'était quelque chose de grand. Ç'a été mon premier choix ».

«Je vais travailler pour essayer de lui rendre cette confiance»