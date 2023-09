Révolution annoncée, l’ASSE dit stop !

La rédaction

Laurent Batlles a certainement sauvé sa peau ce samedi. En l'emportant sur la pelouse de Caen (1-2), le technicien s'est offert un sursis. Il faut dire que la semaine a été mouvementée pour l'ancien coach de l'ESTAC. Certaines rumeurs évoquaient des tensions avec certains joueurs. Mais ce samedi, Mathieu Cafaro a tenu à mettre les choses au clair.

L'ultimatum était fixé. En cas de défaite face à Caen, il en aurait été fini de Laurent Batlles à la tête de l'ASSE. Mais à l'instar de la saison dernière, le technicien s'est offert en sursis en l'emportant, de manière autoritaire sur la pelouse du leader. Mais tout reste encore à faire pour Batlles, qui aurait du mal à convaincre le vestiaire selon les informations de L'Equipe.





Batlles lâché par son vestiaire ?

Comme indiqué par le quotidien sportif avant la rencontre, certains joueurs ne comprendraient pas les consignes de Laurent Batlles. Les cadres du vestiaire critiqueraient, aussi, les entraînements du technicien. Mais questionné après la rencontre de ce samedi, Mathieu Cafaro a démenti ces rumeurs.

« On est derrière le coach »