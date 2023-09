Coup de théâtre à l'ASSE, le terrible aveu de l'entraîneur

Arnaud De Kanel

La situation est tendue pour Laurent Batlles à l'ASSE. Sérieusement menacé après plusieurs déconvenues en ce début de saison, l'entraineur des Verts a sauvé sa peau en battant Caen samedi. Pour autant, il n'est pas franchement rassuré pour son avenir.

Un coup de théâtre pourrait bien avoir lieu à l'ASSE dans les jours à venir. D'après les informations de L'Equipe et du Progrès , Laurent Batlles serait sérieusement menacé. En effet, Roland Romeyer estimerait qu'il ne serait plus l'homme de la situation. Batlles aurait même pu être évincé en cas de défaite face à Caen mais les Verts on fait chuter le leader. Pas de quoi rassurer le coach stéphanois qui se sent encore menacé.

«Je ne suis pas spécialement soulagé»

« Non je ne suis pas spécialement soulagé, je vous l’ai dit, j’ai déjà vécu l’année dernière la même chose à la même époque. Je sais que dans un club comme l’ASSE il faut avancer et travailler et prouver comme partout. J’essaye de faire les choses de la meilleure des façons avec aussi des changements de joueurs, des changements d’effectif, des départs. Il faut appréhender tout ça et ça ne se fait pas en quelques semaines. Alors, non ce n’est pas usant, ça fait simplement parti de mon métier », a déclaré Laurent Batlles en conférence de presse. L'entraineur de l'ASSE est marqué.

«Il y a pire dans la vie»