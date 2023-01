L’OL s’est moqué, l’OM prépare sa vengeance

Thibault Morlain

Depuis plusieurs maintenant, il existe une vraie rivalité entre les deux Olympiques du championnat de France, l’OL et l’OM. D’ailleurs, en début de saison, chez les Gones, on n’avait pas hésité à chambre les Phocéens, en proie alors à de gros soucis suite notamment au départ de Jorge Sampaoli. Mais voilà qu’aujourd’hui, la situation est bien différente. Et du côté de l’OM, on pourrait bien tenir sa vengeance sur l’OL et régler des comptes de plusieurs saisons déjà.

En Ligue 1, le duel entre l’OL et l’OM fait des étincelles. Et en début de saison, c’était Bruno Cheyrou qui avait tiré le premier. « Il y a peut-être des coachs, dans d’autres clubs de Ligue 1, qui sont en train de vouloir partir parce qu’ils sont jaloux du recrutement qu’on est en train de faire. Et c’est pas anodin », lâchait le responsable du recrutement lyonnais pendant qu’on annonçait que Jorge Sampaoli souhaitait quitter la Canebière. Un tacle qui fait aujourd’hui bien rire à l’OM.

Il est prêt à quitter l’OL pour aller à l’OM ? La vérité éclate https://t.co/1Ekq3yW8Wb pic.twitter.com/XpKl209mbR — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

El Arouch bientôt à Marseille ?

En effet, alors que l’OL s’imaginait en meilleure situation que l’OM à l’été, c’est radicale différent actuellement. Le club phocéen est sur le podium de la Ligue 1 tandis que les Gones s’enfoncent au classement en multipliant les résultats. Et voilà que le karma pourrait continuer à frapper l’OL puisque l’OM pourrait s’offrir l’un des plus gros talents de la formation lyonnaise : Mohamed El Arouch. Selon les derniers échos, la pépite de 18 ans ne serait plus si heureuse que cela sur les bords du Rhône et l’OM pourrait en profiter pour récupérer El Arouch. Une belle vengeance pour Pablo Longoria, qui permettrait par la même occasion de faire oublier certains départs de Marseillais pour l’OL ces dernières années.

Ces joueurs passés par l’OL et l’OM

Nombreux ont été les joueurs à avoir porté le maillot de l’OL ainsi que de l’OM. On peut notamment citer Sonny Anderson, Bafétimbi Gomis, Benoit Pedretti, Clinton N’Jie, Hatem Ben Arfa, Henri Bedimo, Daniel Bravo, Loïc Rémy ou encore Abedi Pelé. Mais dans la cité phocéenne, certains exemples restent un peu en travers de la gorge. Cela vaut notamment pour Nicolas Nkoulou et Jérémy Morel qui avaient tous les deux signés chez le rival lyonnais en étant libres de tout contrat après avoir quitté Marseille. Mais s’il y a bien un joueur passé par les deux clubs qui est détesté à l’OM, c’est Mathieu Valbuena. S’il a pourtant joué au Dynamo Moscou entre temps, à son arrivée à l’OL, l’international français a provoqué la colère des fans marseillais. Son retour au Vélodrome a d’ailleurs été plus que mouvementé. Forcément, avec la signature de Mohamed El Arouch, la vengeance pourrait alors être parfaite pour l’OM.