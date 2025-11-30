Lionel Messi : Son transfert est validé, l'annonce surréaliste !

Alexis Brunet

Pendant de très longues années, Lionel Messi a fait le bonheur du Barça. L’attaquant y a gagné de très nombreux trophées et il en est devenu une légende, mais aussi un directeur sportif en quelque sorte. Passé par le FC Barcelone en 2019, Kévin-Prince Boateng a révélé que son arrivée avait été validée par le multiple Ballon d’or, preuve de son importance démesurée en Catalogne.

En 2021, à cause de problèmes financiers, le FC Barcelone avait été obligé de laisser partir Lionel Messi. Un crève-coeur pour le club catalan tant l’international argentin en était devenu une légende. Il faut dire que le multiple Ballon d’or y sera resté plus de 20 ans, de sa formation à ses nombreux succès en équipe première.

Le transfert de Boateng conditionné à l’accord de Messi Forcément, après toutes ces années et ses très nombreux titres remportés, Lionel Messi était devenu bien plus qu’un joueur au FC Barcelone. L’Argentin était en quelque sorte devenu un directeur sportif, notamment, comme l’a révélé Kévin-Prince Boateng, qui avait rejoint le Barça en 2019, grâce à Messi. « Si Messi avait dit non, le transfert n’aurait pas eu lieu. A l'époque il y avait deux directeurs sportifs. L'un des deux était Eric Abidal, il a dit : "oui on te veut." L'autre directeur sportif a dit : "On te veut", le président me voulait (Bartomeu), l’entraîneur aussi (Valverde) alors j’ai dit : "Parfait, signons demain!" Ils m’ont répondu : "Non, on doit d’abord parler à Léo." Il avait ce pouvoir. Je me suis endormi en espérant que Messi valide ma signature. S’il avait refusé, je n’aurais pas signé à Barcelone », a déclaré l’ancien international ghanéen dans le podcast YouTube Unscripted.