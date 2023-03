Lionel Messi reçoit une demande inattendue, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le PSG ce qui jette un froid sur son avenir alors que la fin de la saison approche. Une situation qui semble agacer Christophe Dugarry qui demande à La Pulga de prendre la parole.

L'avenir de Lionel Messi au PSG est un sujet chaud ces dernières semaines. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain, et tant qu'il n'aura pas prolongé, les rumeurs se multiplieront. Par conséquent, Christophe Dugarry attend un signe clair de Lionel Messi.

«J’ai besoin que Messi me renvoie quelque chose»

« Dans cette histoire, j’ai envie d’entendre Messi s’exprimer. Qu’est-ce qu’il veut ce garçon ? A un moment, j’ai besoin qu’il fasse un bilan, qu’il s’exprime, qu’il vienne dans Rothen s’enflamme et qu’il nous explique qu’il aime le PSG, qu’il est content, que ses performances ont été moins bonnes ces dernières semaines pour telle ou telle raison, qu’il croit encore qu’il a les jambes pour pouvoir apporter le meilleur, qu’il aime ce club… A un moment ou un autre, j’ai besoin que Messi me renvoie quelque chose », explique le Champion du monde 1998 pour RMC avant de poursuivre.

«Messi il est là pour quoi ?»