Lionel Messi : La manipulation pour signer au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, la planète football a tremblé avec l’annonce du départ de Lionel Messi du FC Barcelone et quelques jours plus tard de sa signature au PSG. Alors qu’on pensait que l’Argentin allait rester toute sa carrière en Catalogne, ça n’a pas été possible. Messi a ainsi posé ses valises à Paris, avec une idée précise derrière la tête.

Il était impossible à imaginer Lionel Messi dans un autre club que le FC Barcelone. Et pourtant… Les problèmes financiers du club catalan auront finalement eu raison de cette idée puisqu’en 2021, l’Argentin a dû faire ses valises. Libre, Messi a alors rejoint Neymar et Kylian Mbappé au PSG, où il n’a pas vraiment laissé un très bon souvenir.

« J’ai été très dur, mais c’était justifié » Parmi les détracteurs de Lionel Messi lors de son passage au PSG, on retrouve notamment Jérôme Rothen. L’ancien Parisien a d’ailleurs expliqué au micro de RMC : « Je ne suis pas un anti-Messi. J’ai été très dur, mais c’était justifié. Je l’ai dégommé, mais par rapport à la relation qu’il eue avec le PSG ».