L'histoire d'amour vire au divorce : La décision fracassante du PSG qui a du mal à être digérée !

Pour Julian Draxler, au PSG, ça n'a clairement pas été simple. C'est ainsi qu'en 2023, l'Allemand a été placé dans le loft des indésirables et invité à se trouver un nouveau club. Il s'est alors résolu à faire ses valises pour s'envoler en direction du Qatar. Un déchirement pour Draxler, qui était « tombé amoureux » du PSG selon ses dires.
A 31 ans, Julian Draxler évolue aujourd'hui au Qatar, avec le club d'Al Ahli. C'est en 2023 que l'international allemand a rejoint le championnat local en provenance du PSG. Après avoir déboursé 40M€ pour recruter Draxler, le club de la capitale n'en voulait plus étant donné ses performances décevantes. C'est ainsi qu'il avait été placé dans le loft des indésirables, une décision radicale au grand dam du principal intéressé.
« Je ne vais pas mentir : c’était difficile à avaler »
Interrogé par Le Parisien, Julian Draxler a expliqué à quel point ça a été difficile pour lui d'être poussé vers la sortie par le PSG. L'Allemand a ainsi confié : « Je ne vais pas mentir : c’était difficile à avaler. Le club a ouvert son loft et je ne me suis même pas entraîné avec le reste de l’équipe première. Le PSG était plus qu’un employeur pour moi. Je suis tombé amoureux du club, de la ville. Être mis de côté m’a fait mal. Mais je sais aussi que c’est notre métier ».
« Cette histoire de loft a été dure »
« La direction fait les meilleurs choix pour l’équipe et je ne faisais plus partie des plans. Il faut l’accepter même si ça a été très dur. Je ne me sentais pas forcément moins bon que d’autres joueurs de l’équipe qui, eux, étaient dans les plans. Après, c’est aussi un peu l’ego qui parle. J’ai accepté cette décision. Je ne vais jamais mal parler du PSG, mais cette histoire de loft a été dure », a enchainé Julian Draxler.