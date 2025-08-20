L'histoire d'amour vire au divorce : La décision fracassante du PSG qui a du mal à être digérée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Julian Draxler, au PSG, ça n'a clairement pas été simple. C'est ainsi qu'en 2023, l'Allemand a été placé dans le loft des indésirables et invité à se trouver un nouveau club. Il s'est alors résolu à faire ses valises pour s'envoler en direction du Qatar. Un déchirement pour Draxler, qui était « tombé amoureux » du PSG selon ses dires.

A 31 ans, Julian Draxler évolue aujourd'hui au Qatar, avec le club d'Al Ahli. C'est en 2023 que l'international allemand a rejoint le championnat local en provenance du PSG. Après avoir déboursé 40M€ pour recruter Draxler, le club de la capitale n'en voulait plus étant donné ses performances décevantes. C'est ainsi qu'il avait été placé dans le loft des indésirables, une décision radicale au grand dam du principal intéressé.

« Je ne vais pas mentir : c’était difficile à avaler » Interrogé par Le Parisien, Julian Draxler a expliqué à quel point ça a été difficile pour lui d'être poussé vers la sortie par le PSG. L'Allemand a ainsi confié : « Je ne vais pas mentir : c’était difficile à avaler. Le club a ouvert son loft et je ne me suis même pas entraîné avec le reste de l’équipe première. Le PSG était plus qu’un employeur pour moi. Je suis tombé amoureux du club, de la ville. Être mis de côté m’a fait mal. Mais je sais aussi que c’est notre métier ».