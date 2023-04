Les priorités du mercato sont annoncées, il se moque du PSG

La rédaction

Le mercato estival est déjà lancé au Paris Saint-Germain, où l’on planifié un changement total de l’attaque autour de Kylian Mbappé, seul intouchable à un peu plus d’un an de la fin de son contrat. Pourtant, certains pensent que ce secteur n’est pas vraiment le chantier prioritaire après la saison compliquée qui vient de s’écouler, avec d’autres secteurs qui pourraient être renforcés.

Qui mènera l’attaque du PSG la saison prochaine ? La seule certitude semble être Kylian Mbappé, puisque Lionel Messi s’approche inexorablement de la fin de son contrat et personne ne peut vraiment dire ce qui se passera pour Neymar, déjà poussé vers la sortie l’été dernier.

Le PSG piste Osimhen ou Kolo Muani

Parmi les nombreuses pistes mises en avant ces derniers jours, on peut notamment retrouver Victor Osimhen et Randal Kolo Muani. A noter que sur le10sport.com nous vous avons surtout parlé de Rafael Leao, qui réalise d’excellentes choses à l’AC Milan et qui pourrait bien faire son retour en Ligue 1 après un passage express au LOSC.

« L’attaque ? Bien sûr, parce que la charnière centrale il n’y a que des jeunes d’avenir et le milieu de terrain, est extrêmement performant »