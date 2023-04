C'est terrible, il va snober le PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain multiplie les pistes à quelques semaines du début du mercato estival et Luis Campos semble particulièrement friand des stars de Serie A. Après Milan Skriniar, qui va rejoindre le PSG au terme de son contrat avec l’Inter, le dirigeant portugais aurait coché le nom de Mattia Zaccagni. Ce dernier ne semble toutefois pas pressé de quitter la Lazio...

A part Kylian Mbappé et quelques jours, le PSG semble prêt à un énorme ménage. Cela devrait concerner tous les secteurs et surtout l’attaque, avec la star française qui est le seul intouchable et Lionel Messi ainsi que Neymar qui pourraient être poussé vers la sortie.

PSG : Menacé par Zidane, il vide son sac https://t.co/AbIYeDEKHO pic.twitter.com/yA8x5oaGoJ — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Une toute nouvelle attaque au PSG

En France, plusieurs noms sont évoqués et RMC Sport a parlé ce mardi de Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani. Ce dernier a littéralement explosé depuis son départ du FC Nantes en Bundesliga et Francfort aimerait boucler un transfert record à plus de 100M€.

Zaccagni va prolonger à la Lazio