«Les deux meilleurs du monde» au PSG, la masterclass à 115M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le PSG a construit un effectif impressionnant dans le but de valider son objectif ultime : remporter la Ligue des champions. Le club de la capitale peut profiter aujourd'hui des qualités incroyables de Nuno Mendes ou d'Achraf Hakimi notamment. Pour Gaël Clichy, les deux latéraux sont tellement indispensables à l'effectif.

La saison dernière, le PSG a réussi à se sublimer pour finir par remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Le succès du club passe notamment par la maîtrise incroyable d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Les deux joueurs se révèlent être de sacrés atouts, eux qui ont coûté 115M€ au club au total.

Le PSG a recruté «les deux meilleurs latéraux au monde» En accueillant Achraf Hakimi et Nuno Mendes en 2021, le PSG a trouvé deux profils exceptionnels pour réussir à accomplir ses objectifs. A l'époque, le club n'a pas hésité à dépenser 115M€ pour les deux joueurs, 70M€ pour le Marocain et 45M€ pour le Portugais, bonus compris. Un choix totalement validé par Gaël Clichy. « Achraf Hakimi et Nuno Mendes au PSG ? Quand on regarde les deux latéraux, en gros c'est 20 buts. On a souvent tendance à regarder les joueurs offensifs qui font la différence, mais ces deux mecs-là, ce n'est pas pour rien qu'ils sont les deux meilleurs latéraux au monde depuis deux ou trois ans » analyse l'ancien joueur dans l'After Foot de RMC.