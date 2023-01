Les 10 français les plus chers de l'histoire de la Premier League

Arthur Montagne

En s'engageant avec Chelsea pour un montant d'environ 40M€, Benoît Badiashile débarque à la porte du top 10 des Français les plus chers de l'histoire de la Premier League. Il se retrouve en très belle compagnie dans ce classement dominé par Paul Pogba. Le 10 Sport vous propose de découvrir ce Top 10.

1) Paul Pogba (Manchester United) - 2016 - 105M€

Joueur français le plus cher de l'histoire de la Premier League, Paul Pogba a même été pendant une saison, le plus gros transfert de la planète avec les 105M€ déboursés par Manchester United en 2016 pour rapatrier le milieu de terrain de l'équipe de France qui était parti libre. Un record explosé en 2017 par le PSG avec le transfert de Neymar (222M€). Mais Paul Pogba peut toujours se targuer d'être le Français le plus cher du championnat anglais.

2) Wesley Fofana (Chelsea) - 2022 - 80M€

Plus récemment, Wesley Fofana s'est retrouvé au cœur d'un gros transfert. Recruté pour 40M€ par Leicester en provenance de l'ASSE, le défenseur français s'est très rapidement imposé en Premier League au point de convaincre les Blues de lâcher 80M€ pour son transfert en 2022. Il s'impose ainsi comme le défenseur français le plus cher de l'histoire et sera désormais accompagné par Benoît Badiashile.

3) Tanguy Ndombélé (Tottenham) - 2019 - 60M€

Brillant dans le cœur du jeu de l'OL après s'être révélé avec Amiens, Tanguy Ndombélé saute rapidement le pas pour rejoindre la Premier League où Tottenham lâche 60M€ durant l'été 2019. Malheureusement, le milieu de terrain ne réussira jamais à s'imposer en Angleterre, mais brille aujourd'hui à Naples après un bref retour à Lyon.

4) Anthony Martial (Manchester United) - 2015 - 60M€

Grand espoir du football français, Anthony Martial a rejoint Manchester United alors qu'il n'avait que 19 ans en provenance de l'AS Monaco. Les Red Devils avaient déboursé 60M€ pour le recruter. Une somme qui avait étonné à l'époque et qui aurait pu être encore plus élevée si certains bonus avaient été atteints. Et le jeune attaquant n'a d'ailleurs pas connu la carrière prometteuse qui semblait s'offrir à lui.

5) Benjamin Mendy (Manchester City) - 2017 - 57M€

Comme régulièrement depuis l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City, les Sky Blues ne lésinent pas sur les moyens pour renforcer leur secteur défensif. Ainsi, en 2017, le club mancunien lâche 57M€ pour recruter Benjamin Mendy, auteur d'une excellente saison avec l'AS Monaco. Le latéral gauche va d'ailleurs confirmer en s'imposant chez les Citizens avant de connaître ses déboires avec les justice.

New home 💙Come on Chelsea! pic.twitter.com/SO19oVNvDv — Badiashile Benoit (@BadiashileB) January 5, 2023

6) Alexandre Lacazette (Arsenal) - 2017 - 53M€

Buteur régulier en Ligue 1, Alexandre Lacazette tente sa première expérience à l'étranger en 2017 en signant à Arsenal en 2017 pour 53M€. L'attaquant formé à Lyon alternera le bon et le moins bon avec les Gunners inscrivant tout de même la bagatelle de 71 buts en 206 apparitions avant de faire son retour à l'OL l'été dernier.

7) Eliaquim Mangala (Manchester City) - 2014 - 45M€

Encore un défenseur recruté à prix d'or par Manchester City ! Impressionnant avec le FC Porto, Eliaquim Mangala va devenir le défenseur le plus cher de l'histoire en 2014 puisque les Citizens lâchent 45M€ pour son transfert. C'est d'ailleurs le plus ancien transfert de ce top 10. Mais Mangala n'assumera jamais son statut et ne parviendra pas à s'imposer sous les ordres de Pep Guardiola.

8) Raphaël Varane (Manchester United) - 2021 - 40M€

Après une histoire exceptionnelle avec le Real Madrid où il a notamment remporté quatre Ligues des champions en 10 ans, Raphaël Varane décide de tenter une nouvelle aventure et s'engage donc avec Manchester United en 2021 pour 40M€.

9) Ibrahima Konaté (Liverpool) - 2021 - 40M€

Encore un défenseur français qui a fait craquer un club de Premier League ! Après s'être révélé au RB Leipzig, notamment aux côtes de Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté a convaincu Liverpool de lâcher 40M€ pour le recruter. Auteurs de prestations très solides durant la Coupe du monde, Konaté représente l'avenir des Bleus, mais également de Liverpool.

10) Tiémoué Bakayoko (Chelsea) - 2017 - 40M€

Pour conclure ce Top 10, c'est encore un joueur de l'AS Monaco. En effet, champion de France en 2017, Timéoué Bakayoko était l'un des hommes forts de Leonardo Jardim ce qui va convaincre Chelsea de lâcher 40M€ pour le recruter.