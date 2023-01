Équipe de France : Out pour le Qatar, Pogba va sortir de son calvaire

La rédaction

Champion du monde 2018, Paul Pogba n'a pas participé à la Coupe du monde 2022, blessé. Le milieu de terrain de la Juventus traine des pépins physiques au genou depuis plusieurs mois et, malgré son retour au sein de la Vieille Dame l'été dernier, il n'a toujours pas disputé le moindre match avec la Juventus. Toutefois, le Français devrait bientôt faire son retour sur les terrains.

En juillet dernier, Paul Pogba effectue son retour à la Juventus après six années mitigées à Manchester United. Si ses performances ont été moyennes en club, le milieu de terrain français a toujours brillé en sélection, et est un artisan majeur du sacre de 2018. Fin juillet, Paul Pogba a été blessé au ménisque latéral et a décidé de ne pas se faire opérer pour garder ses chances de participer au Mondial au Qatar, l'opération aura finalement lieu en septembre.

Le retour approche pour Pogba

Le 31 octobre dernier, l'agent de Paul Pogba officialisait le forfait de son joueur pour la Coupe du monde après que Paul Pogba a ressenti une blessure à la cuisse lors de la reprise de la course. Depuis, le milieu de terrain français s'est focalisé sur la récupération et cette dernière se passe bien, au point de pouvoir envisager un retour à la compétition fin janvier comme l'a confié son entraîneur Massimiliano Allegri.

«Peut-être que dans 15-20 jours il pourra être avec l'équipe»