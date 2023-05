L’entraîneur parfait pour le PSG, c’est lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Christophe Galtier est largement commenté. L’entraîneur du PSG serait sur la sellette et plusieurs noms circulent pour le remplacer sans qu’aucune décision ne soit actée pour le moment. Néanmoins, José Mourinho serait l’homme de la situation à en croire son ancien adjoint José Morais.

Auteur d'une première saison mitigée sur le banc du PSG, Christophe Galtier pourrait être poussé au départ dans les prochaines semaines. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent mais pour José Morais, ancien adjoint de José Mourinho, le Special One est clairement l'homme de la situation.

Mourinho au PSG, la presse italienne vend la mèche https://t.co/Ggp96WTAPv pic.twitter.com/rAg6I4YC5N — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

«Mourinho serait l'entraîneur idéal pour le PSG»

« Mourinho serait l'entraîneur idéal pour le PSG. Il pourrait être très important pour le club. Il peut aider les propriétaires du PSG à réaliser ce qu'ils recherchent : gagner la Ligue des champions après une si longue période. Il peut gérer ce vestiaire, parce qu'il en a déjà la qualité », assure-t-il dans un entretien accordé à AS .

Aucun contact entre Mourinho et le PSG