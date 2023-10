L'entraîneur du RC Lens recale une proposition et déballe tout

Thibault Morlain

Alors que Franck Haise fait aujourd'hui le bonheur du RC Lens en tant qu'entraîneur, tout aurait pu se passer différemment pour lui. Nommé sur le banc en 2020, il officiait auparavant à la tête de la réserve des Sang et Or. A cette époque, Haise avait alors reçu certaines propositions, jugeant toutefois bon de dire non à celles-ci.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprendre ses droits et ce vendredi, le RC Lens affronte Le Havre. Franck Haise aura face à lui Luka Elsner, un entraîneur dont il aurait pu être l'adjoint il y a quelques années maintenant. En effet, avant de devenir le patron à Lens, Haise, à peine arrivé chez les Sang et Or, aurait pu filer du côté de la Belgique...

« On pouvait former un bon duo »

S'exprimant pour Paris Normandie , Franck Haise révèle à propos de son arrivée avortée aux côtés de Luka Elsner : « Quand Elsner a été nommé à la tête de l'Union Saint-Gilloise à l'été 2018, un intermédiaire avec qui j'avais travaillé précédemment et qui était au sein du club belge pensait que Luka et moi, on pouvait former un bon duo ».

« J'avais finalement décliné »