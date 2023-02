L’entraîneur de l’ASSE viré, il reçoit un gros message en interne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été pour tenter de relever l'ASSE, Laurent Batlles pourrait ne pas terminer la saison. Comme annoncé par le10Sport.com, les dirigeants stéphanois avaient exigé des résultats au technicien, qui s'est, une nouvelle fois, incliné face à Bastia ce mardi. Son avenir ne tient plus qu'à un fil, même s'il conserve le soutien de son vestiaire.

Dur retour à la réalité pour les supporters de l'ASSE. Les deux victoires enregistrées face à Niort et Laval à la mi-janvier paraissent lointaines. Les progrès aperçus ces dernières semaines se sont envolés et les victoires ont laissé place aux défaites. Ce mardi, les Verts ont enregistré une nouvelle déconvenue face à Bastia (2-0) et se rapprochent dangereusement d'une descente en National, qui serait catastrophique pour l'ASSE..

EXCLU @le10sport : Laurent Batlles viré dans le week end ?▶️ L’ASSE s’est donné 2 matchs pour prendre une décision. Le premier était celui de Bastia (défaite 2-0). Annecy sera décisif…https://t.co/hvEjTsFifC — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 1, 2023

L'avenir de Batlles ne tient plus qu'à un fil

Arrivé cet été sur le banc de l'ASSE, Laurent Batlles pourrait en faire les frais. Comme annoncé par le10Sport.com, la direction du club avait réclamé des résultats positifs face à Bastia et Annecy. Mais après le mauvais résultat obtenu en Corse, l'avenir du technicien s'écrit en pointillé. Une défaite face à Annecy samedi pourrait condamner Batlles, qui garde, néanmoins, le soutien de son vestiaire. Ce mardi, Jean-Philippe Krasso a apporté son soutien à l'entraîneur de l'ASSE.

Le vestiaire de l'ASSE prend position dans ce dossier