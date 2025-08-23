«Le successeur de Philippe Coutinho» : L’OM double un top club européen et récupère un crack

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le Paris FC dispute son premier gros choc de la saison en Ligue 1 sur la pelouse du Vélodrome, face à l’OM. Un déplacement forcément particulier pour Maxime Lopez, natif de Marseille et ancienne pépite du club phocéen. Sa signature aurait pu ne pas se faire à l’époque puisqu’un cador européen était intéressé par le milieu offensif...

Le déplacement du Paris FC au Vélodrome était forcément très attendu par Maxime Lopez, qui n’aura pas attendu très longtemps avant de retrouver Marseille dans cette saison de Ligue 1. Promu sous les couleurs du voisin du PSG, le milieu offensif de 27 ans retrouve l'OM, son club formateur ce samedi (17h) à l’occasion de la deuxième journée du Championnat de France.

« Liverpool le suivait » Natif de Marseille, Maxime Lopez a débuté à l’OM chez les U-14 avant de gravir les échelons. Un joueur que le club phocéen aurait bien pu louper : « Liverpool le suivait et le voulait pour en faire le successeur de Philippe Coutinho. Le club avait même présenté un projet à ses parents… Puis l’OM s’est réveillé », a confié au Parisien Jean-Paul Fermenter, coordinateur sportif du Burel FC, le club du 13e arrondissement de Marseille dans lequel Maxime Lopez a débuté.