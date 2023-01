Le renfort hivernal du PSG, c’est lui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec 8 rencontres au compteur cette saison, Warren Zaïre-Emery dispose d’un temps de jeu déconcertant au PSG, lui qui n’a que 16 ans. Les supporters parisiens sont déjà sous le charme du natif de Montreuil, sentiment partagé par tous les acteurs du club. Alors qu’il n’était pas forcément attendu à ce niveau l’été dernier, le nouveau phénomène du PSG apparaît comme le vrai renfort hivernal à l’aube de cette seconde partie de saison qui s’annonce encore une fois effrénée pour les hommes de Christophe Galtier.

Il faut encore attendre avant d’envisager les comparaisons avec Kylian Mbappé, mais pour lui non plus, l’âge n’est pas un problème. Alors qu’il se dirige vers son 17e anniversaire, Warren Zaïre-Emery peut déjà se targuer d’avoir fait de multiples apparitions cette saison sous les ordres de Christophe Galtier. 8 pour être précis, en Ligue 1, en Coupe de France et même en Ligue des champions. Le milieu fait preuve d’une précocité rare l’amenant à jouer d’entrée le 32e de finale contre Châteauroux (3-1) au début du mois, faisant de lui, à 16 ans, 9 mois et 29 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à débuter un match. Warren Zaïre-Emery, qui a signé son premier contrat professionnel en juin dernier jusqu’en 2025, est désormais lancé et rien ne semble pouvoir l’arrêter, amenant même ses dirigeants à prendre de grosses décisions sur le mercato.

« Il a 16 ans, mais il joue comme un joueur qui en a 25 »

Malgré son jeune âge, Warren Zaïre-Emery affiche en effet une maturité remarquable et dégage une sérénité impressionnante au milieu des stars confirmées du PSG, également sous le charme. « Ce qui est intéressant à son sujet, c'est que nos grands joueurs ont le même regard que nous sur lui et cela nous conforte dans la vision que nous avons de Warren », révélait Christophe Galtier cette semaine en conférence de presse. « Au-delà de ses qualités techniques qui en font un joueur complet, je retiens sa confiance en lui, sa maturité et son intelligence de jeu , saluait pour sa part son ancien entraîneur Hervé Guégan dans les colonnes du Parisien. Il a 16 ans, mais il joue comme un joueur qui en a 25. Il n’y a pas grand-chose à lui dire, c’est du pain béni pour un coach. » Christophe Galtier voit forcément d’un bon œil l’éclosion de ce pur talent parisien, recruté à l’âge de 9 ans en provenance du FCM Aubervilliers et surclassé dans toutes les catégories de jeunes, alors que la gestion de l’entrejeu tourne au casse-tête pour le technicien du PSG.

Warren-Zaire Emery vs Châteauroux 16 years old pic.twitter.com/JYBpx1Ubrl — PSG Comps (@CompsPSG) January 7, 2023

Fabian Ruiz, Renato Sanches… Champ libre pour s’imposer

Le constat est inquiétant lorsqu’il s’agit d’établir un bilan du milieu de terrain parisien à mi-saison. Marco Verratti inquiète sur le plan physique à un mois du choc contre le Bayern Munich, Renato Sanches n’est jamais parvenu à s’imposer jusqu’à maintenant en raison de ses multiples physiques, Fabian Ruiz peine quant à lui à retrouver le niveau qui était le sien au Napoli, tandis que Vitinha est en baisse de régime après avoir brillé à son arrivée. Il fut un temps où le PSG aurait agi en catastrophe sur le mercato pour se renforcer à ce poste, comme Antero Henrique l’avait fait en janvier 2019 avec Leandro Paredes, mais Luis Campos emploie une stratégie radicalement différente.

Le PSG fait une croix sur un nouveau milieu

L’éclosion fulgurante de Warren Zaïre-Emery oblige le PSG à revoir ses plans sur le marché des transferts, et la pépite de 16 ans peut justement compter sur la présence dans l'organigramme de Luis Campos, dénicheur des talents de demain. « Le club est conscient de sa valeur , affirme-t-on au sein du PSG, dans des propos relayés par Le Parisien. On croit en ses qualités et il aura l’occasion de disputer plus de matchs. » Ainsi, le club de la capitale refuse d’empiler les joueurs dans ce secteur de jeu et ne recrutera donc pas de milieu de terrain afin de permettre au natif de Montreuil de gravir les échelons au sein de son club formateur.



« Pour qu'on puisse vraiment se prononcer, il faut qu'il enchaîne, qu'il puisse rejouer et qu'il puisse être de nouveau être sur la pelouse », analyse Luis Fernandez sur beIN SPORTS . Luis Campos l'a bien compris et a notamment écarté la venue d’Azzedine Ounahi. La presse espagnole révélait il y a peu que le joueur d’Angers était très proche du PSG après avoir brillé avec le Maroc lors de la dernière Coupe du monde. La direction parisienne apprécie effectivement son profil mais écarte toute idée de le recruter comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. « Il a été décidé de ne pas avancer pour ne pas barrer la route à certains jeunes », confirme sur Twitter Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe .

« Il est capable de démarrer un match de Ligue 1 mais aussi un match de Ligue des champions »