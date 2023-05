Le Real Madrid snobe Mbappé pour lui !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid sauve une saison compliquée, du moins sur le plan national, en remportant la Coupe de Roi face à Osasuna ce samedi (2-1). Le Brésilien Rodrygo a inscrit un doublé pour permettre au Real de remporter la vingtième Coupe du Roi de son histoire, la première depuis 10 ans. Vinicius Junior, comme à son habitude, a été très remuant sur son côté gauche. Et à en croire Florentino Pérez, c'est le meilleur joueur du monde à son poste, devant Kylian Mbappé.

Régulièrement annoncé au Real Madrid et surtout l'année dernière, Kylian Mbappé a choisi de rester au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, avec la possibilité de prolonger d'une année supplémentaire. Du côté du club madrilène, on semble être passé à autre chose, surtout avec l'essor du Vinicius Jr. L'ailier brésilien réalise une saison stratosphérique avec 22 buts et 20 passes décisives cette saison. De quoi oublier Kylian Mbappé ?

« Le joueur le plus décisif du football mondial »

Après la rencontre face à Liverpool (5-2) lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti avait déjà dressé les louanges de l'ailier du Real Madrid, Vinicius Jr : « Aujourd'hui, il est le joueur le plus décisif du football mondial. Par rapport à sa régularité, il ne s'arrête pas : dribbles, passes décisives et buts. Il n'y a pas de joueur aussi complet. Il est inarrêtable. En ce moment, c'est le plus décisif, j'espère qu'il pourra continuer comme ça ».

« C'est le meilleur joueur du monde à son poste »