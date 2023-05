Une star du Real Madrid vit un calvaire, elle lâche une grande annonce

Hugo Chirossel

Le Real Madrid s’est imposé face à Osasuna samedi soir, en finale de la Coupe du Roi. Une rencontre à laquelle Eden Hazard n’a une nouvelle fois pas participé. Le Belge était remplaçant pour ce match et n’est pas entré en jeu. Interrogé sur son avenir après le coup de sifflet final, l’ancien joueur de Chelsea a confié son intention de rester à Madrid la saison prochaine.

Pour la 20e fois de son histoire, le Real Madrid a remporté la Coupe du Roi. Opposés à Osasuna en finale samedi soir, les Merengue se sont imposés grâce à un doublé de Rodrygo (2-1). S’il était sur la feuille de match, Eden Hazard quant à lui a assisté à ce succès depuis le banc de touche.

« Rester pour ma dernière année de contrat ? Oui, clairement »

Le Belge âgé de 32 ans n’a pas été utilisé par Carlo Ancelotti lors de cette rencontre. Eden Hazard est en difficulté depuis son arrivée au Real Madrid il y a bientôt quatre ans. Mais il compte tout de même rester au moins jusqu’au bout de son contrat, qui prend fin en juin 2024. « Rester pour ma dernière année de contrat ? Oui, clairement », a-t-il déclaré, après la victoire face à Osasuna, dans des propos relayés par AS .

« Je veux jouer »