Le Real Madrid se lâche sur Benzema

Près de deux semaines après l’annonce du départ de Karim Benzema, le Real Madrid tente de se refaire et cherche un attaquant. Malgré tout, au sein du club, ce choix instinctif a eu l’effet d’une bombe. Luka Modric est revenu sur le départ de l’attaquant français.

Au moment de l’obtention de son Ballon D’Or, Karim Benzema n’avait qu’une chose en tête : poursuivre l’aventure avec le Real Madrid. Quelques mois sont passés et la situation a bien évolué. L’attaquant français, qui a souffert de nombreuses blessures cette saison, n’a pas pu empêcher la défaite lourde en demi-finale de Ligue des Champions. Pour le Real Madrid, ce n’est que partie remise : Benzema devait faire partie de l’effectif la saison prochaine.

Benzema opte pour l’Arabie saoudite

C’était sans compter sur l’arrivée fracassante d’Al Ittihad dans ce dossier. La prolongation de Karim Benzema a mis du temps à arriver… elle n’aura même jamais lieu. Après des négociations plutôt rapides, le capitaine madrilène prend la décision de quitter son club de toujours. En Arabie saoudite, Karim Benzema retrouvera Cristiano Ronaldo mais touchera surtout un salaire colossal. Une belle fin de carrière lui est promise dans le Golfe.

«C’est dommage de perdre un si grand joueur»