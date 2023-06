Une star de Deschamps rejoint Benzema en Arabie saoudite

Thomas Bourseau

Après avoir absolument tout gagné au Real Madrid, Karim Benzema a pris la décision de signer en faveur d’Al-Ittihad. Et il semblerait qu’un certain N’Golo Kanté soit plus proche que jamais de l’y rejoindre.

Contre son gré, Karim Benzema a semble-t-il dû quitter le Real Madrid. Lors de sa conférence de presse d’adieu la semaine dernière, le Ballon d’or 2022 avouait qu’il avait pour but initial de prendre sa retraite en tant que joueur du club merengue, mais à l’issue de son contrat, il s’est finalement envolé dans la foulée pour l’Arabie saoudite.

Benzema plaque le football européen pour l’Arabie saoudite, comme Ronaldo

En signant en faveur d’Al-Ittihad, Karim Benzema pourra se mesurer à Cristiano Ronaldo la saison prochaine, star d’Al-Nassr. Et au vu des rumeurs circulant sur le marché des transferts, il se pourrait bien qu’une flopée de stars décident de les rejoindre avant la clôture du mercato. Et ce serait notamment le cas d’un des chouchous de Didier Deschamps et ancien coéquipier de Benzema chez les Bleus.

Kanté sur le point de rejoindre Benzema à Al-Ittihad

D’après le journaliste Fabrizio Romano, les documents auraient été signés mardi pour N’Golo Kanté, qui est agent libre après son départ de Chelsea, pour rejoindre Karim Benzema à Al-Ittihad. L’officialisation du transfert devrait être effective sous peu. Un salaire avoisinant les 100M€ lui serait offert.